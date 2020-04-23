Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları - Son Dakika Magazin

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları

15 dakika önce

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını kutladı.

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları, System.String[]

Milli mücadele yıllarında büyük zorluklarla kurulan ve mücadeleye öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce bugün kuruldu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve bu anlamlı günü evlerinde kutlayan ünlü isimler paylaşımlarında şunları söyledi:

CEM YILMAZ

"Bugün 23 Nisan."

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları

SILA

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. senesi kutlu ve MUTLU olsun.

DANLA BİLİC

"23 Nisan'ımız kutlu olsun"

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun"

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları

MÜGE BOZ

"Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri.. Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene. Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları, ve bugünün bizim için önemini. Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu. Ta o zamanlardan izindeyiz demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı. Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata'm. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi."

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları

YILMAZ ERDOĞAN

"Hayallerinde sınır tanımayan çocukların" 100. Yılı kutlu olsun! "

GÜRGEN ÖZ

#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Evet, resimdeki o hafif göbekli çocuk ben oluyorum!"

Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları

BERGÜZAR KOREL

"Bundan güzel çağrı mı olur? Hepimiz coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonlarımızdan kutluyoruz. Yavrularımıza bu coşkuyu yaşatmak bizim görevimiz. Biz 23 nisan akşamı saat 20:00 de bayraklarımızla balkonlarımızda olacağız. Hepimiz evde ama birlikte bayramımızı kutluyoruz."

ASLIHAN GÜRBÜZ

"Ne büyük gurur, çocuklara hediye edilen ilk ve tek bayramın bizim olması, kutlu olsun"

TÜLİN ŞAHİN

"İlk 23 Nisan'ı"

EDA TAŞPINAR

"Atam, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun. Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk-Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum"

DEMET EVGAR

"100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. İnsanları etkilemek bir deha gerektirir. Herkes vatanı seviyor ve kurtarmaya çalışıyordu ama Mustafa Kemal Paşa lider nitelikleriyle halkı bir araya getirmeyi başardı. Mücadelenin merkezi Ankara olacaktı."

YASMİN ERBİL

"23 Nisan kutlu olsun"

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

"Milletimizin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımızın 100.yılı kutlu olsun...Ne mutlu Türk'üm diyene."

ŞEBNEM FERAH

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. İçimizdeki çocuklar da hep umutlu..."

OKTAY KAYNARCA

"23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

YAĞMUR ÜNAL

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğü çocuklara armağan eden en içten duyguya saygı."

TÜRKAN ŞORAY

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimle...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

100. yılını kutladığımız bu bayramımız 23 Nisan 1920 Türk devletinin temelinin atıldığı, Atatürk'ün başkanlığında Türkiye büyük millet Meclisinin açıldığı gündür.

Yani "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" demektir.

Ülke işgal altındayken bağımsızlığımızın ilan edildiği ve ülkemiz için çok önemli olan bu günü ulu önder Atatürk çocuklara armağan etmiştir ve ülkemizi onlara emanet etmiştir.

Çocuklarımız Atatürk'ün ışığında ülkemize faydalı bireyler oldular ve bundan sonra da olacaklar.

Ülkemizin yarınlarının umudu olmaya devam edecekler...

Çocuklarımız siz bizim her şeyimizsiniz tüm çocukların mutlu olduğu nice 23 Nisanlara"

23 Nisan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:45 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri Bayrak isteyen çocuğa sürpriz 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak         
09:51
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören         
09:38
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa         
09:36
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı         
09:27
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
09:26
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım         
09:25
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu         
09:24
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı         
09:01
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim         
08:52
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
08:44
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri         
08:43
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı         
08:27
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi         
07:58
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan         
07:57
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi         
07:42
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım         
03:13
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 10:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]