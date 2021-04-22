Ünlü isimlerin kısıtlama halleri: İkizlere Boğaz havası

Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ve eşi Hilal Özdemir Babacan, ikiz bebekleriyle Arnavutköy'de objektife yansıdı.

Araçlarını yol kenarına park edip sahildeki bir banka oturan çift, bebekleri Ayşe ve Bade'ye mama yedirip uyuttu.

Parkları kapatmasınlar

Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Maçka Parkı'ndaydı. Oyuncu, "Pandemi önlemleri çerçevesinde parkların da kapatılması söz konusu, ne düşünüyorsunuz bu konuda?" sorusu üzerine "Parkları kapatmasınlar. Havalar güzelleşti, buralar da olmasa ne yapacağız?" dedi.

Atazi'ne, Ece Dağıstan'ın eşi Fazıl Say'la ayrı evlerde yaşadıkları yönündeki açıklaması da soruldu. Ünlü oyuncu, "Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı. Herkes bir şeyler deniyor. Ayrı evlerde kalmaları kendi bilecekleri iş, ben ne diyebilirim ki? Kendi dinamikleri böyle demek ki" diye konuştu.

Kaldırım kahvesi

Bekir Aksoy ve eşi Nazife Oğlakçıoğlu Aksoy, Nişantaşı'ndaki bir kafeden aldıkları kahveyi yol kenarına oturarak içti. Sarılarak poz veren çift, mekanların kapalı olmasıyla ilgili sorular karşısında "Bu halimize de şükür" demekle yetindi.

Sokak hayvanlarını beslediler

Oyuncu Tuan Tunalı ile Rus sevgilisi Yana Mazanova, ellerinde mamalarla Kuruçeşme ve Bebek'i dolaştı, sokak hayvanlarını besledi. Çift, hayvan kulübelerine de mama bıraktı. Tunalı, "Sokakta terk edilmiş çok hayvan var. Biz de fırsat buldukça onları beslemeye çalışıyoruz" dedi.