Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Sarı-Kırmızılı ekibin birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti, Bafetimbi Gomis'le de oynadığı dönemde samimi oldu. Gomis'le halen görüşen Arel, Al-Hilal'de şampiyon olan deneyimli forveti kutladı.

KUPA POZUNU ALINTILADI

Fransız golcünün takım arkadaşlarıyla beraber kupa pozunu kişisel sosyal medya hesabından alıntılayan Aral, "Tebrik ederim kardeşim" notunu düştü ve 'kral tacı' emojisi kullandı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aral'ın Instagram'da 574 bin takipçisi bulunuyor.