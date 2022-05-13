Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen iki isme de kapıyı kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesine tepki gösteren ve İmamoğlu'nun tepkilere verdiği "Vız gelir tırıs gider" yanıtıyla kızgınlığı iyiden iyiye artan ünlü piyanist Fazıl Say, yaptığı açıklamada verdiği destekten ötürü pişman olduğunu ve İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etmişti.

FAZIL SAY'DAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK

İmamoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem yaratan Fazıl Say, Yargıtay'ın 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ise büyük destek verdi.

"KILINA DOKUNDURTMAYACAĞIZ, CANAN'I ASLA YEDİRTMEYİZ"

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Canan'ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu'dur. Asla yedirtmeyiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Say bir sonraki paylaşımında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir göndermede bulundu. Say'ın ikinci tweet'inde "Kötü"ye karşı kazanmak için "çirkin"i de yanına alamayacağını ve bunun hepimizde hayal kırıklığı yarattığını, @ekrem_imamoglu nun iyi anladığını düşünüyorum. Ona karşı yapılacak hukuksuzca haksızlığın karşısındaysa tabii ki duracağız. Çünkü bu ülkede başta hukuksuzluğa karşıyız!!" ifadeleri yer aldı.