Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız! - Son Dakika
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Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız!

13.05.2022 11:49

Yargıtay tarafından cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir destek de sanatçı Fazıl Say'dan geldi. Say Kaftancıoğlu için, "Kılına dokundurtmayız" dedi. Say ayrıca 1 Haziran'da görülecek davası öncesi İmamoğlu için de "Kötü'ye karşı kazanmak için "çirkin"i de yanına alamayacağını ve bunun hepimizde hayal kırıklığı yarattığını, Ekrem İmamoğlu'nun iyi anladığını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesine tepki gösteren ve İmamoğlu'nun tepkilere verdiği "Vız gelir tırıs gider" yanıtıyla kızgınlığı iyiden iyiye artan ünlü piyanist Fazıl Say, yaptığı açıklamada verdiği destekten ötürü pişman olduğunu ve İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etmişti.

FAZIL SAY'DAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK

İmamoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem yaratan Fazıl Say, Yargıtay'ın 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ise büyük destek verdi.

"KILINA DOKUNDURTMAYACAĞIZ, CANAN'I ASLA YEDİRTMEYİZ"

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Canan'ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu'dur. Asla yedirtmeyiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu defterden silen Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na destek: Asıl kahramanımız odur, asla yedirtmeyiz

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Say bir sonraki paylaşımında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir göndermede bulundu. Say'ın ikinci tweet'inde "Kötü"ye karşı kazanmak için "çirkin"i de yanına alamayacağını ve bunun hepimizde hayal kırıklığı yarattığını, @ekrem_imamoglu nun iyi anladığını düşünüyorum. Ona karşı yapılacak hukuksuzca haksızlığın karşısındaysa tabii ki duracağız. Çünkü bu ülkede başta hukuksuzluğa karşıyız!!" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nu defterden silen Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na destek: Asıl kahramanımız odur, asla yedirtmeyiz
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Hayırdır be kardeş sen kimsin kime dokundurtmuyorsun sen sanatcisin diye sana kimse dokunamayacak mi zannediyorsun gezi olaylarında bu millet size karşı koymadı fakaaaat bu sefer farklı ya efendi olacaksın işini yapacaksın ya da fazla sivrilme bence Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Fazıl Say, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız! - Son Dakika


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