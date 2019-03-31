Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı

Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı

7 dakika önce

Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandıİSTANBUL - Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı, System.String[]
Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için Beşiktaş'ta oyunu kullandı.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, 1071 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

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