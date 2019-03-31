Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı

Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandıİSTANBUL - Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı



İSTANBUL - Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, 1071 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

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