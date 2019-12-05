Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti, System.String[]

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Kayseri'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 7. Kayseri Film Festivali'ne Ulusal Yarışma jüri üyesi olarak katılan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Çalışmalarını yakından takip ettiği Başkan Arı'ya görevinde başarılar dileyen İpek Tuzcuoğlu, Kapadokya ve Nevşehir'in kendisi için ne kadar özel bir şehir olduğundan bahsetti. Geçtiğimiz yıllarda bölgede çekilen ve büyük bir ilgiyle izlenen Asmalı Konak ve Aşk ve Mavi dizileri nedeniyle uzun bir süre Kapadokya'da kaldığını hatırlatan Tuzcuoğlu, "Hayatımda önemli bir yeri olan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Kapadokya ve Nevşehir benim için çok özel. Bu topraklara her geldiğimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Böylesine güzel bir bölgeye Sayın Rasim Arı gibi bir belediye başkanının seçilmesine çok sevindim. Kendisi ile birlikte şehrin turizmin yanı sıra birçok alanda daha da kalkınarak gelişeceğinden hiç şüphem yok." dedi.


Tuzcuoğlu'na teşekkür eden Başkan Arı, kendisi ile bir süre sohbet etti. Ünlü sanatçıya Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmeyi planladığı çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulunan Arı, "Rol aldığı sinema filmleri ve dizilerle bölgemizin tanıtımına ciddi katkılarda bulunan İpek Tuzcuoğlu gibi değerli bir sanatçımızı şehrimizde yeniden ağırlamak bizler için de mutluluk verici" diye konuştu. - NEVŞEHİR

İpek Tuzcuoğlu, Kapadokya, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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