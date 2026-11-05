Ünlü oyuncu Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu

İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand hakkında görülen tecavüz ve cinsel saldırı davasında karar çıktı. Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada 51 yaşındaki Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan jüri tarafından suçlu bulundu. İki tecavüz suçlaması ile bir cinsel saldırı girişimi suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme, ünlü oyuncunun hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

ALTI KADININ İDDİALARI MAHKEMEDE DİNLENDİ

12 Ekim'de başlayan ve üç haftadan uzun süren davada, altı kadının ifadelerine başvuruldu. Suçlamalar, 1999 ile 2009 yılları arasında yaşandığı öne sürülen olayları kapsadı.

Savcılık, Brand'in şöhretini kullanarak kadınlara yönelik cinsel saldırılarda bulunduğunu ileri sürdü. Kadınların ifadelerinde farklı yerlerde yaşandığı belirtilen olaylara ilişkin ayrıntılar mahkemeye sunuldu.

BRAND SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Duruşmalar boyunca hakkındaki suçlamaları reddeden Russell Brand, cinsel birlikteliklerin rızaya dayalı olduğunu savundu. Geçmişte yoğun bir cinsel yaşamı olduğunu kabul eden oyuncu, hiçbir kadını rızası dışında cinsel ilişkiye zorlamadığını söyledi.

Jüri, değerlendirmesinin ardından Brand'i bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum ederken diğer üç suçlamadan beraat ettirdi.

PAZARTESİ GÜNÜ CEZASI BELLİ OLACAK

Kararın ardından davaya bakan Yargıç Joel Bennathan, Brand'in mahkum edildiği suçlar nedeniyle önemli bir hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ünlü oyuncunun ceza duruşmasının 9 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Brand'in eski eşi, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaptığı evlilik de geçmişte magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.