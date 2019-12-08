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Ünlü oyuncu Will Smith 'The World's Big Sleep Out' etkinliğine katıldı - NEW
6 saat önce
'The World's Big Sleep Out' adı altında düzenlenen evsizlerin soğuk havalarda dışarıda uyumalarına dikkat çekmek için New York'un Times Meydanı'nda bağış etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:07 Kaynak: AA
'The World's Big Sleep Out' adı altında düzenlenen evsizlerin soğuk havalarda dışarıda uyumalarına dikkat çekmek için New York'un Times Meydanı'nda bağış etkinliği düzenlendi. Aralarında ünlü oyuncu Will Smith ve 'Social Bite' ve 'The World's Big Sleep Out' kurucusu Josh Littlejohn'un da katıldığı etkinlikte bağış yapan yüzlerce katılımcı, kendilerine verilen uyku tulumlarını giyerek sokakta yattılar.
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