Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti.

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti.

1 saat önce

IHAAW083630-GEN/08-02-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti., System.String[]
IHAAW083630-GEN/08-02-2019

- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti. 08.02.2019 08: 36: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:42 Kaynak: İHA

Yalçın Menteş, Güncel
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