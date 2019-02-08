Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti.
1 saat önce
IHAAW083630-GEN/08-02-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.
IHAAW083630-GEN/08-02-2019
- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş
hayatını kaybetti. 08.02.2019 08: 36: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:42 Kaynak: İHA
Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti
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