Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Sağlık Durumu ile Kaldırıldığı Hastanede Görevli Kardiyoloji Uzmanı...
1 saat önce
IHAAW165359-GEN/29-01-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumu ile kaldırıldığı hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer açıklama yaparak, ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.
IHAAW165359-GEN/29-01-2019
- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş
'in sağlık durumu ile kaldırıldığı hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer açıklama yaparak, ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. 29.01.2019 16: 53: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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