Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Sağlık Durumu ile Kaldırıldığı Hastanede Görevli Kardiyoloji Uzmanı...

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Sağlık Durumu ile Kaldırıldığı Hastanede Görevli Kardiyoloji Uzmanı...

1 saat önce

IHAAW165359-GEN/29-01-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumu ile kaldırıldığı hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer açıklama yaparak, ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Sağlık Durumu ile Kaldırıldığı Hastanede Görevli Kardiyoloji Uzmanı..., System.String[]
IHAAW165359-GEN/29-01-2019

- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumu ile kaldırıldığı hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer açıklama yaparak, ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. 29.01.2019 16: 53: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Yalçın Menteş, Güncel
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