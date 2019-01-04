Ünlü Oyuncular "Çev Sanat Genç Yetenekler" Konserinde Sahne Alacak

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesinin 10. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlenecek.

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesinin 10. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlenecek.



Etkinlikte; Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı'dan oluşan Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen gençler, 7 Ocak'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.



Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın onur konuğu olacağı etkinlikte, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka da genç müzisyenlerle sahne alacak.



ÇEV Yönetim Kurulu üyesi ve ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri önderliğinde hayata geçirilen projenin 10. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde film müzikleri yorumlanacak.



Proje kapsamında eğitimi devam eden gençlerden Melis Sağlam solist olarak yer alırken Kerem Tuncer'in şefliğinde, kemanda Elvin Ganiyev, İdil Olgar ve Ilgın Top, viyolonselde Cemal Aliyev, Deniz Ayşe Birdal, İdil Bursa ve Cansın Kara, piyanoda Tuna Bilgin, Tarık Kaan Alkan ve Emir İlgen, kornoda ise Bora Demir performans sergileyecek.



İbrahim Yazıcı'nın yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın da eşlik edeceği konserde ayrıca projenin tanıtım müziklerini yazıp besteleyen ÇEV Sanat mezunu, Los Angeles'ta kariyerine devam eden flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir de yer alacak.



Türkiye'deki yetenekli gençleri keşfederek, müzik alanındaki eğitimlerine destek olmayı amaçlayan proje, 2009'da başladı.



Sanat kurulunun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucu 42 üstün yetenekli genç müzisyen ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesine dahil edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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