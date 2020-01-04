Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ünlü isimler sınava girecek olan öğrencilere mesajlarıyla destek oldular.

Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ünlü isimler sınava girecek olan öğrencilere mesajlarıyla destek oldular.


'Anadolu Üniversitesi öğrencilerine sınavlarında başarılar diliyoruz', 'istediğiniz sorudan başlayın' gibi ifadelerinin yer aldığı video mesaj ile öğrencilerin yanında olan dizi oyuncuları Gaye Turgut Evin, Sarp Levendoğlu, Serhat Nalbantoğlu, Ogeday Girişken, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Berk Oktay ve Nazan Diper sınav döneminde olan öğrencilere moral verdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Sarp Levendoğlu, Gaye Turgut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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