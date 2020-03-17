Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı. Sandal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal hakkında çıkan karantina iddialarına yanıt verdi. Sandal hakkında, yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında korona virüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sandal, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

(İHA)

Mustafa Sandal, Sandal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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