Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Üsküdar'da Nevmekan Sahil'de katıldığı programda hem şarkılarını seslendirdi hem de müzikseverlerle sohbet etti. Programda konuşan ünlü şarkıcı Güney, "Vatani görev bitmez arkadaşlar. Sadece askerlikte değil sivilde de vatani görev devam eder. O yüzden söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" dedi. Yusuf Güney, yakın zamanda yeni şarkısının çıkacağının müjdesini de verdi.



Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Nevmekan Sahil'de Akustik Muhabbet'in konuğu oldu. Çoğunluğun gençlerden oluştuğu konukların sorularını cevaplayan Güney, şarkılarıyla salondakilere neşeli anlar yaşattı. Etkinliğin sunuculuğunu ise TRT İstanbul Radyosu'nun program yapımcısı ve sunucusu Banu Karakuş üstlendi.



Yusuf Güney'den 'Vatanseverlik' mesajı



Son zamanlarda sınır birliklerini ziyaret ederek Mehmetçiğe moral vermesiyle gündeme gelen ve bazı kişiler tarafından eleştirilen ünlü sanatçı Yusuf Güney, bu durumu Nevmekan Sahil'de Akustik Muhabbet'de değerlendirdi. Güney, "Vatani görevimizi asker olarak demiyorum, vatani görev bitmez arkadaşlar. Sadece askerlikte değil sivilde de vatani görev devam eder. O yüzden söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. O yüzden çok fazla takılmamak lazım, beş parmak da eşit değil, insanlarda eşit değil görüş ayrışması, fikir uyuşmazlığı her zaman olacaktır. Sadece bizim bazı değerlerimiz var, nedir bunlar? Vatan, bayrak, dinimiz ve devletimiz; söz konusu bunlar olduğu zaman siyasi görüşlerimizi, güncel hayatımızı, günlük yaşantımızı bir kenara bırakıp kenetlenmemiz lazım. Bazen yanlış anlaşıldım, bazen çok konuşuyorsun dediler bazen işini yap dediler, bazen kes şu sesini çok sesin çıkıyor dediler. Gördüm ki sizler gibi de böyle ülkenin yarısından fazlası da destekleyince dedim ki ben doğru şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Güney'in bu sözleri uzun süre alkışlandı.



Yusuf Güney sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi



Etkinlik alanını dolduran ve dışarıya kadar taşan kalabalıkla birlikte şarkılar söyleyen Yusuf Güney, hayranlarının sorularını da cevapladı. Minik bir hayranının 'Yaşınız kaç, 29 gösteriyor' demesi üzerine sevilen sanatçı minik hayranını öperek, "35 yaşındayım ama 29 gösterdiğimi söylediğin için buradan çıkınca hamburgerciye gideceğiz" ifadesini kullandı. Ayrıca birçok seveni ile sahnede fotoğraf çektiren Güney, etkinlik sonunda da öz çekim yapmayı ihmal etmedi.



Başkan Türkmen alkışlarla karşılandı



Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonlarına doğru etkinlik alanına gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinlik sunucusu Banu Karakuş'un anonsuyla birlikte alkışlarla sahneye çıktı. Sanatçı Güney'e çiçek vererek alandakilere seslenen Türkmen, "Biliyorsunuz değil mi o bir Üsküdarlı, hem çok yakışıklı, hem başarılı, hem Üsküdarlı, hem de dibine kadar vatansever. Gerçekten güzel bir akşam, maşallah özellikle sevgili gençler, burada herkes genç, genç olmayan yok. Hem sevgili Yusuf'a hem de değerli ustalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşma sonrasında Güney ile birlikte vatandaşların arasına girerek öz çekim yapan Başkan Türkmen vatandaşlarla sohbet ederken sanatçı Güney'de hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.



Sevilen sanatçı yeni şarkısını ilk kez seslendirdi



Etkinlik sonrası açıklama yapan Güney, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum değerli Üsküdar halkına, değerli Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Beyefendiye, sizler de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşamdı, aile ortamı vardı. Bir sanatçı ve sevenleri, hayranları değil de abi kardeş ortamı vardı, ben bunu yaşatmak için elimden geleni yapıyorum ve hatta bu samimiyeti yakaladığımızı burada bir kez daha gördüm. Hoş sohbetlerimiz oldu, şarkılarımızı söyledik, arkadaşlarımızla muhabbetimiz oldu, fotoğraflar çekildik. Haliyle bu akşam böyle sıcak, ev ortamı gibiydi sanki akrabalarımı görmeye geldim. Onlar zaten benim kardeşlerim gibi. Çok mutlu oldum, Üsküdar Nevmekan Sahil çok güzel bir mekan" ifadelerini kullandı.



Sevenleriyle Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte ilk kez seslendirdiği parçanın çıkış tarihiyle ilgili de bilgi veren Güney, "Yeni albüm, Allah nasip ederse çok kısa zamanda. Albüm değil aslında tek bir şarkı, albüm satışı artık müzik piyasasında bittiği için biliyorsunuz her şey dijital üzerinden gidiyor. İki üç ayda bir yeni eserler üretmeye çalışıyoruz. Sevenlerimizle inşallah çok kısa bir süre içerisinde iki üç hafta içerisinde buluşuyoruz" dedi. - İSTANBUL