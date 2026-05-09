Ünlü şarkıcı Zayn Malik'ten hayranlarına "Çiçek göndermek yerine Filistin'e bağış yapın" çağrısı
09.05.2026 21:30
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Zayn Malik için hayranlarından gelen destek mesajları ve çiçekler dikkat çekerken, ünlü şarkıcının ailesinden farklı bir çağrı geldi. Malik ailesi, çiçek göndermek yerine Filistin’deki ihtiyaç sahipleri için bağış yapılmasını isteyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Zayn Malik’in kuzeni tarafından yapılan paylaşım sonrası çok sayıda hayran yardım kampanyalarına destek vermeye başladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik ve ailesi, hayranlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Malik ailesi, destek amacıyla gönderilen çiçekler yerine Filistin’e bağış yapılmasını isteyerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN”

İddialara göre bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Zayn Malik’e hayranları tarafından çok sayıda çiçek gönderildi. Bunun üzerine aile üyeleri, desteklerini göstermek isteyen hayranlardan çiçek göndermek yerine Filistin için yardım kampanyalarına bağış yapmalarını rica etti.

AİLESİNDEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Zayn Malik’in kuzeni Sasha Malik tarafından yapılan paylaşımda, hayranlara “Zayn adına Filistin’e bağış yapın” çağrısı yapıldı. Paylaşımda, gönderilen çiçeklerin yerine yardım kuruluşlarına yapılacak bağışların daha anlamlı olacağı ifade edildi.

BAĞIŞLAR FİLİSTİN İÇİN KULLANILACAK

Ailenin yönlendirdiği bağışların, Filistin’de insani yardım faaliyetleri yürüten kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Çağrı kısa sürede sosyal medyada büyük destek görürken, birçok hayran kampanyaya katkıda bulunacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zayn Malik ve ailesinin bu çağrısı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı. Çok sayıda kullanıcı, ünlü şarkıcının insani yardım konusundaki hassasiyetine destek veren paylaşımlar yaptı.

