Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı - Son Dakika

Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı

11.04.2021 23:21
Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yorumculuğu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen'in ardından NTV'de bir ayrılık daha yaşandı. 11 yıldır NTV ekranlarında spikerlik yapan Tuğba Dural, kanal ile yollarını ayırdı.

NTV ve NTV Spor'da 11 yıldır spikerlik yapan ekranların sevilen yüzü Tuğba Dural, kanal ile yollarını ayırdı. Son olarak 'O Anın Hikayesi' programının sunuculuğunu yapan Tuğba Dural, NTV'de hafta içi her gün Sporun Not Defteri programı ile izleyiciyle buluşuyordu.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Başarılı spiker ayrılığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tuğba Dural paylaşımına NTV stüdyolarında bir fotoğrafını koyarak, "Şubat 2010'da NTV Spor'a transferimle başlayan ve 11 yıl süren; nice anı ve arkadaşlık biriktirdiğim, mesleğime ve hayata dair harika tecrübeler edindiğim, kariyerimi her düşündüğümde büyük bir gurur ve onurla hatırlayıp, anacağım NTV ailesinden bugün itibariyle ayrıldım. Yeniden başlamak için biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Desteğini, sevgisini esirgemeyen tüm yöneticilerime, çalışma arkadaşlarıma ve seyircilerimize çok teşekkür ederim. En doğru zamanda yeniden görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın" notunu düştü.

Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı

TUĞBA DURAL KİMDİR?

1981 yılında Zonguldak'ta doğdu. TED Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon Enformasyon Bölümü'nde eğitimine devam etti. 2004 Eylül – 2005 Mayıs döneminde Serap Ezgü'den özel sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı. Şubat 2004 – Ağustos 2004 döneminde CNN TÜRK haber merkezinde Şirin Payzın'ın sunduğu "Şirin Payzın'la Yeni Gün Hafta Sonu" programında çalıştı. Bu dönemde Radyo Foreks'te ekonomi bültenlerini sundu. Eylül 2004'ten itibaren çalıştığı CNN TÜRK Spor Servisi'nde ise Barış Kuyucu ve Burcu Esmersoy'un sunduğu Spor Ekspres programının yapım aşamasında görev aldı ve özel dosyalar hazırladı. Futbol Ekstra programının yapım ekibindeyken spor haberlerini ve Futboliga programını sundu.

Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı

Rıdvan Dilmen, Tuğba Dural, Ntv, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü spiker Tuğba Dural, NTV'den ayrıldı - Son Dakika Spor


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