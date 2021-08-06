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Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor - Son Dakika

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

06.08.2021 18:20
Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor, System.String[]

Gösteri dünyası, yılın en çok konuşulacak düğünlerinden birine hazırlanıyor.

Gösteri dünyası, yılın en çok konuşulacak düğünlerinden birine hazırlanıyor. Ünlü İngiliz sunucu Ant McPartlin ile bir süredir nişanlı olduğu eski asistanı Anne-Marie Corbett, bu hafta sonu evlenmeye hazırlanıyor. Çift her ne kadar "güzel ama basit bir düğün istiyoruz" demiş olsa da hazırlıklar bunun tam tersini gösteriyor.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı <a class='keyword-sd' href='/anne-marie/' title='Anne Marie'>Anne Marie</a> Corbett evleniyor

'BASİT BİR DÜĞÜN' DEMİŞLERDİ AMA...

Tam adı Anthony David McPartlin olan Ant McPartlin ise eski kişisel asistani Anne Marie Corbett'in İngiltere, Hampshire'da gerçekleşecek. Yarın akşam yapılacak olan düğün için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Çiftin yakınları "Ant ve Anne Marie basit ama güzel bir düğün planlıyorlar. Gösteri dünyasının düğünleri gibi olmasını istemiyorlar" demiş olsa da hazırlıklar tam tersini söylüyor.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

ÇALIŞMALAR SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAŞLADI

Cuma sabahının erken saatlerinden itibaren onlarca kamyon düğün mekanının önüne kolilerle çiçekler ve tören sırasında kullanılacak olan malzemeleri taşıyor. Çok sayıda görevli, hiçbir ayrıntının atlanmaması için elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyor.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

100 KİŞİ DAVETLİ

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'ın düğün törenine, aralarında İngiltere'nin ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu 100 konuk davet edildi. Bu konuklar gecelik fiyatı oldukça pahalı olan bir lüks otelde ertesi güne kadar konaklayacaklar.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

LÜKS OTELDE KONAKLAMA

McPartlin ve Corbett'in yakınlarının anlattığına göre çift, aslında yurt dışında evlenmeyi planlıyordu. Fakat Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle bu kararlarını değiştirip İngiltere'de evlenmek zoruda kaldılar. Çift, düğünün ardından geceliği 5 bin sterlin olan balayı suitinde konaklayacak. McPartlin ile Corbett, düğün öncesinde de lüks bir villaya taşınıp birlikte yaşamaya başlamışlardı.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

ÜNLÜ SUNUCUNUN ESKİ ASİSTANI

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in aşk öyküsü de uzun süre İngiltere'de manşetlerden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de Corbett'in, bir dönem McPartlin'in kişisel asistanlığını yapması ve her ikisinin de başkalarıyla evli olmasıydı. Çift, 2018 yılından bu yana birlikte. Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in aşkları hatırı sayılır etkisi olan bir şok yaratmıştı. McPartlin, o dönemde Lisa Armstrong ile evliydi. Fakat çift, 11 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Ondan birkaç ay önce de Corbett, iki çocuğunun babasından boşanmıştı.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

2018'DEN BU YANA BİRLİKTELER

Aynı dönemde Anne Marie Corbett, McPartlin'in evinin önünde görüntülenmişti. Ant McPartlin, alkollü araba kullanma suçundan gözaltına alındığında da yanında Corbett vardı. Bütün bunların sonucunda McPartlin'in kişisel asistanıyla aşk yaşadığı söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Her ne kadar ikisi de sessiz kalsa da 2018 yılının haziran ayında ilişkileri saklanamayacak hale geldi ve gün yüzüne çıktı.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

2019 yılında da Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, Wimbledon'da satın aldıkları lüks evde birlikte yaşamaya başladı. Yedi odalı bu ev de en az çiftin aşkları kadar ilgi çekti. Çift, 2020 yılının Noel tatilinde nişanlandı.

Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor

Anne Marie, England, Düğün, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Ant McPartlin ile eski asistanı Anne Marie Corbett evleniyor - Son Dakika Magazin


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