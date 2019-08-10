Son Dakika Haberleri: Ünlü sunucu kötü haberi duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!
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Ünlü sunucu kötü haberi duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!

1 saat önce

Ünlü sunucu, kötü haberi Instagram sayfasından duyurdu: "Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu.

Ünlü sunucu kötü haberi duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!, System.String[]
Ünlü sunucu, kötü haberi Instagram sayfasından duyurdu:

"Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nerden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil herzaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik... Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim...Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"

Dilay Kamer'e ünlü isimlerden de destek yağdı:

Zeynep Sever Demirel: Dualarımız seninle

Dilay Korkmaz: Dualarım ve bütün iyi dileklerim seninle.. geçecek.. öyle yada böyle geçecek sen savaşı bırakma hepimiz hep yanındayız adaşım...

Çağıl Özge Özkul: Dilaycığım, canım, aklımız kalbimiz seninle her gün... Tüm şansımız senin yanında olsun, seni seviyoruz...
Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:15 
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