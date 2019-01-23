Ünlü Yönetmen Orçun Benli Annesini Kaybettiği Kazayı Anlattı

Kaza sabah saat 09:00 sıralarında sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan ünlü yönetmenin annesi Ferahnaz Benli'yearaba çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan ünlü yönetmenin annesi hastanede vefat etmişti. AĞIR Masa programına canlı bağlanan Ünlü Yönetmen Orçun Benli sözlerine bu şekilde devam etti.

Orçun Benli: ''Olayı ben böyle biliyorum yaya geçidinden geçmek isterken annem Ferahnaz Benli'ye çarpan araç 14 metre lastik izlerine rağmen araç şoförünün A.K isimli şahısın 65-70 km/ hızla gittiğini söylemişti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin hazırladığı raporda %74 suçlu olarak yazılmıştı. Savcı tutuklanması için sevk etmişti mahkemeye ama mahkemegöz altına alınan A.K isimli şahsı serbest bırakmış. '' dedi

Orçun Benli: ''Olaya yerine yakın olan bir mekanın kamera kayıtlarında ki hard disk'te çalınmış aynı günde. Jandarmanın yazdığı raporu da okudum orada da bölgede hiç bir kamera yok diye yazılmıştı. Yakınlarda siteler oteller olan bir bölge de olmuş olay nasıl hiç bir şekilde kamera kayıtları yoktur diye yazılıyor.Zaten bilir kişi raporunda kamera kayıtları çıkacaktır ortaya diye düşünüyorum'' dedi

A.K isimli şüphelinin avukatı G.K müvekkilini savunarak söyledikleri . Şüphelinin savunmasına aynen katılıyoruz, olayı samimi şekilde anlatmıştır, olayda ihmal veya kusuru söz konusu değildir, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vardır, raporu bulunan yataklı annesine bakmaktadır, sabit ikameti vardır, deliller toplanmıştır karartma ihtimali yoktur bu nedenle adli talebinin reddine karar verilmesini talep ederiz dedi.