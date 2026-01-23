Ünlüler Uyuşturucu Testinde Pozitif

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu testleri pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı.

Soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Ece Cerenbeli, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Merve Uslu, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk ve Suat Yıldız'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Öte yandan şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın uyuşturucu test sonuçları ise negatif çıktı.