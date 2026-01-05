Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri - Son Dakika
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

05.01.2026 15:23
05.01.2026 15:23
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 23 şüphelinin isimleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

26 KİŞİ HAKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Muğla'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Doğukan Güngör

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ortaya çıktı. Şüphelilerin Doğukan Güngör, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli olduğu öğrenildi. Cezaevinde bulunan şüphelinin ise Bülent Tetik olduğu belirlendi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ise ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

