Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yeni daha eklendi. En az beş kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şüpheliler arasında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen yasal işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi. Dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye çıkarıldı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte operasyonda ikinci dalga yaşandı ve en az 5 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Yeni gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da bulunuyor.
Gözaltına alınan 5 ünlüden birinin oyuncu Melis Sabah olduğu öğrenildi.
Ayrıca oyuncu Çağla Boz'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi geldi. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
