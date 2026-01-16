Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

16.01.2026 10:48
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Bu sabah aralarında oyuncular Melis Sabah ve Çağla Boz'un da aralarında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik hap ele geçirildi. Öte yandan aralarında eski milli futbolcu Ümit Karan'ın da yer aldığı 18 kişilik ilk grup, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yeni daha eklendi. En az beş kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINAN 18 KİŞİ ADLİYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şüpheliler arasında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BUGÜN ADLİYEYE ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen yasal işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi. Dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye çıkarıldı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte operasyonda ikinci dalga yaşandı ve en az 5 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Yeni gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da bulunuyor.

Melis Sabah

MELİS SABAH GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 5 ünlüden birinin oyuncu Melis Sabah olduğu öğrenildi.

Çağla Boz

11 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca oyuncu Çağla Boz'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi geldi. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    yemedikleri bir benim ki kalmış 3 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ya bu hapı beyazı yemeyen içmeyen mi var? 25 yıldır bugün mü oldu yani bunlar, geçiniz lütfen:)) Ama doğru baronu bulursan, pazarlarsın ;) 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
