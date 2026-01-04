UNRWA: Batı Şeria'da 12 Bin Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika
UNRWA: Batı Şeria'da 12 Bin Çocuk Yerinden Edildi

04.01.2026 19:44
İsrail operasyonları nedeniyle Batı Şeria'da 12 binden fazla çocuk yerinden edildi. UNRWA açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun kuzey kentlerinde sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 12 binden fazla Filistinli çocuğun yerinden edilmeye zorlandığını açıkladı.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in operasyonları nedeniyle Batı Şeria'da 12 binden fazla çocuğun halen zorunlu yerinden edilme koşulları altında yaşadığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yerinden edilen çocuklar için Şubat 2025'te acil bir eğitim programı başlatıldığı; bu kapsamda geçici öğrenim alanları oluşturulduğu, uzaktan eğitim imkanları sağlandığı ve psikososyal destek hizmetleri sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, UNRWA'nın Batı Şeria'daki okullarında yaklaşık 48 bin Filistinli çocuğun kayıtlı olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana, "Demir Duvar Operasyonu" adı altında Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'nda başlayan ve daha sonra Nur Şems ile Tulkerim mülteci kamplarına genişleyen saldırılar düzenliyor.

İsrail güçlerinin söz konusu üç kampı kuşatarak altyapı, evler ve iş yerlerinde yaygın yıkıma yol açtığı saldırılar nedeniyle, resmi rakamlara göre yaklaşık 50 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

