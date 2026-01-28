Ünüvar'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katkı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünüvar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarına oy veren Ünüvar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini oyladı.

Ünüvar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını tercih etti.

Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Ünüvar, oranın Filistin halkının uzun süredir yaşadığı zulmün en vahşi noktaya taşındığı dramatik bir yer haline geldiğini dile getirdi.

Ünüvar, halkın İsrail tarafından çeşitli zorluklarla sınandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dramın binbir türlüsünü yaşadı Gazze halkı. Bizler de burada yüreğimiz buruk olarak onları takip ettik. Onlar için yardım göndermeye çalıştık. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Kızılayın çok kıymetli çabalarını yakından görüyoruz. İnsanımız oraya bir parça un, bir parça ekmek, su göndermek için çok çabaladı. Gazze halkı bir parça ekmeğin peşine düşse de aslında bayrağını en yukarıda taşımaya çalışan çok onurlu bir halk."

"Tarihe düşülen notlar çok kıymetli"

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanından doğru haberler sunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansını sorumlu habercilik anlayışlarından dolayı gönülden kutluyorum. Tabii hayatın farklı renkleri var, o renkler sadece yazılı metin şeklinde değil, görüntü şeklinde karşımıza çıkıyor. Anadolu Ajansının birbirinden kıymetli foto muhabirlerinin o kareleri, anları yakaladığına şahitlik ediyoruz. Yılın Kareleri oylamasında benim de görünce hatırladığım birçok hadiseyi çağrıştıran kareleri gördüm. Ama her biri birbirinden güzel, seçmekte çok zorlandım. Gerçekten çok anlamlı, Anadolu Ajansı Yılın Kareleri kategorilerinin giderek zenginleştiğini de görüyoruz.

Her bir kategori aslında fotoğrafın sadece görsel değil, derin bir anlam içerdiğini de gösteriyor. Foto muhabirleri bu derin anlamı objektiflere çok güzel şekilde yansıtıyor. Tarihe de not düşüyorlar, düşülen notlar çok kıymetli. Son 3 yıldaki oylamaların hepsinde Gazze'yle ilgili çok çarpıcı, dramatik, yüreğimizi parça parça eden görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah gelecek yılki karelerde Gazze'yle ilgili vahşet değil, mutluluk karelerini görmeyi ümit ediyorum. Anadolu Ajansını ve değerli foto muhabirlerini gönülden kutluyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.