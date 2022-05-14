Ünye'de kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili seminer yapıldı - Son Dakika

Ünye ilçesinde 2022 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Farkındalık Semineri düzenledi.

Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle Fevzi Çakmak Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminerde, Ünye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli psikolog Büşra Nur Kisbet tarafından şiddet ve türlerine ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Kisbet, şiddetten hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadınlar, çocuklar, mülteciler, yaşlılar ve engelliler olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre, dünyada 1,4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

Seminere, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.