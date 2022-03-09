Ünye'de marketlerde denetim yapıldı - Son Dakika

Ünye ilçesinde marketlerde sıvı yağ denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile ilçedeki zincir ve yerel marketleri denetledi.

Raflardaki ve depolardaki sıvı yağ stokunun incelendiği denetimlerde zabıta ekipleri, sıvı yağların etiket ile kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin devam edeceği bildirildi.