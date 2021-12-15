Ünye'de sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi: 2 kişi yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaygan zemin nedeniyle yarım saat içinde meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza; Gölevi Mahallesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye istikametinden Terme istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Abdülkadir Dursunoğlu idaresindeki 52 ACG 189 plakalı otomobil, önüne başka bir otomobilin aniden geçmesiyle durmaya çalıştı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Ömer Demir idaresindeki 52 LE 765 plakalı kapalı kasa kamyonet firen yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonet içerisinde bulunan araç sürücüsü Ömer Demir vücudunun bazı yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yarım saat içinde ikinci kaza

Yarım saat içerisinde kaygan zemin yüzünden gelen ikinci kaza Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezine ilerlemekte olan Emrah Arslan idaresindeki 52 ACL 907 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve tali yola girmeye çalışan Soner Çırıllıoğlu idaresindeki 52 T 5026 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yarım saat içinde meydana gelen her iki kazanın kaygan zeminden kaynaklandığı ve kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ümit Güngör-İHA)