Ünye, Manyetik Siyah Kumla Sağlık Turizminden Pay Almak İstiyor

Ordu'nun Ünye ilçesi sahil şeridinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan manyetik siyah deniz kumunun, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak sağlık turizminde kullanılması amaçlanıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesi sahil şeridinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan manyetik siyah deniz kumunun, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak sağlık turizminde kullanılması amaçlanıyor.



Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye'nin tarihi ve coğrafi güzelliklerinin yanında sahillerinde sağlığa yararlı, tamamlayıcı tıpta tedaviyi destekleyici manyetik siyah kum olduğunu söyledi.



Farklı element ve mineralleri içeren manyetik siyah kumun ağrılara, bazı romatizmal hastalıklara, cilt hastalıkları ve strese iyi geldiğine inanıldığını ve bu kanaatin dilden dile, nesilden nesle aktarıldığını belirten Güney, "Ünye sahillerindeki manyetik siyah kum, içerisinde normal kuma göre farklı element ve mineralleri barındırıyor. Bölge halkımız, bu kumun şifalı olduğu ve kum banyosu yapanların şifa bulduğunu tecrübelerine dayalı ifade ediyor. Bu kanaat nesilden nesle aktarılarak bugünlere kadar gelmiş." dedi.



Güney, bu kumun tahlillerini yaptırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Farklı üniversitelerin bilim kurullarında ve enstitülerinde bilimsel olarak nelere iyi geldiğini inceletiyoruz. Bu çalışmalar neticelendiğinde sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak bilimsel olarak faydalarını ifade edebileceğiz. Şu anda sürdürülen ve bilimsel olarak destekleneceğine inandığımız çalışmalar ile Ünye'nin manyetik siyah kumunun sağlık turizminde kullanılmasını amaçlıyoruz."



Güney, çalışmaların Ünye Kaymakamlığı ile Ünye Turizm İşletmecileri Derneği iş birliğiyle yapıldığını da sözlerine ekledi.



Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül ise Ünye sahilinde manyetik siyah kumdan geçmişten beri bölge halkının şifa anlamında yararlandığını ifade etti.



Tokat, Niksar ve bu bölgeden insanların Ünye sahiline gelerek hem denizinden hem de siyah kumdan yararlandığını aktaran Sezgül, "Büyüklerimiz kuma yatar, ağrılarına iyi geldiğini söylerlerdi. Siyah manyetik kumumuza ilişkin yapılacak bilimsel çalışmalarla sağlık turizmini de Ünye'nin tarihi ve kültürel zenginliğine katmak isteriz." dedi.



Siyah kumdan takı yapıyor



63 yaşındaki emekli jeofizik mühendisi Orhan Güler de manyetik siyah kumun şifalı olduğunun bilindiğini belirterek, "Bizim büyüklerimiz kumdan yararlanmak için sahile gelirdi. Kuma ayaklarını gömer ve büyük şifa gördüklerini, romatizma ağrılarının geçtiğini söylerlerdi. Çocukluğumuzda biz Ünye Feneraltı'na, Uzunkum'a sık sık giderdik. Oradan aldığımız kumlarla mıknatısla oyun oynardık." diye konuştu.



Şifasını bildiği deniz kumundan yaptığı takılarla vatandaşlara alternatif tıp anlamında sağlık hizmeti verdiğini ifade eden Güler, "Manyetik kumdan oluşturduğum bu tür taşlar, dünyanın bazı ülkelerinde alternatif tıpta kullanılıyor. Kumu direkt takamayacağımız için biz bunları küçük kolyeler şeklinde insanların ihtiyaçlarına göre sunduk. Çok olumlu tepkiler aldık." dedi.



Güler, Ünye'nin sahip olduğu manyetik siyah kumuna sahip çıkılması ve tanıtılmasını isteyerek, "Bu kum Terme'den başlayıp Trabzon'a kadar devam eden sahil şeridinde vardır ama Ünye'mizin plajlarında neredeyse yüzde 99'a varan oranda, saf halde bulunuyor. Bu kumun içerisinde manyetik var. En önemlisi ise kuvars var. Kuvars insan sağlığı açısından çok önemlidir. Ağır metallerin hiçbirini içermiyor. Bundan sağlık yönünden yararlanmak lazım." ifadelerini kullandı.

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