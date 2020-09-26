Ünye'ye Büyükşehir eli - Son Dakika

Ünye'ye Büyükşehir eli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye'nin iki mahallesine hizmet verecek yolu sıcak asfalta kavuşturdu.

Ünye'ye Büyükşehir eli, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye'nin iki mahallesine hizmet verecek yolu sıcak asfalta kavuşturdu.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda, yollar standardı yüksek, konforlu bir yapıya dönüştürülüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçede belirlenen programlar çerçevesinde asfalt ve beton yol çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ünye ilçesinin iki mahallesine hizmet verecek olan güzergahtaki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Güler, "Sahilköy ve Göbü Mahallelerine hizmet verecek olan 1.5 kilometre uzunluğundaki yol artık sıcak asfalt. Burası nüfus yoğunluğu ve araç trafiği açısından önemli bir güzergahtı. Altyapısını sil baştan değiştirdiğimizin yolun sıcak asfalt çalışmaları da bitti. Göbü Mahallesi'nde köy altı mevkiinde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

Ünye sıcak asfalt konforu yaşıyor

Ünye ilçesinde alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarında önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Başkan Güler, "Kaledere Mahallesi'nde bulunan Cengiz Topel ve 20 Temmuz Caddelerinin alt yapılarını tamamlayıp, sıcak asfaltla buluşturduk. Yine eski Pazar yeri olarak bilinen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İpekyolu Caddesi'ni altyapısıyla birlikte ilk kez sıcak asfalta kavuşturduk. Saraçlı, Pelitliyatak, Fatih, Tekkiraz ve Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları yaptık. 8 kilometre uzunluğundaki Yavi, Aydıntepe ve Ataköy Mahalleleri grup yolunda ise sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Mahalle ve grup yollarında yoğun çalışma

İlçenin birçok noktasında beton ve emülsiyon asfalt çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Başkan Güler, " Ağdere, Erenyurt, Uğurlu, Döşemedibi, Saylan, Yavi mahallelerini birbirine bağlayan güzergahlarda beton yol çalışmalarına imza attık. Yaylalı, Yiğitler, Üçpınar, Gürecülü, Yazkonağı, Pınarbaşı Mahalleleri grup yolunu emülsiyon asfaltla birbirine bağladık. Düzsaylan, İnkur bağlantı yolunda, Kuşçulu ve Güzelyalı Mahallesi'nde emülsiyon asfalt çalışmaları yaptık. Belirlenen programa göre çalışmalarımız artarak devam edecek. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ORDU

Ünye'ye Büyükşehir eli
Ünye'ye Büyükşehir eli
Ünye'ye Büyükşehir eli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünye'ye Büyükşehir eli - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır         
18:32
Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
17:28
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar         
16:42
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünye'ye Büyükşehir eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei