Uras Ege İçin Balonlarla Umut Gökyüzüne!

Kocaeli'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Uras Ege Tekin için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Uras Ege'nin yurt dışında uygulanan gen tedavisinin maliyetinin yüksek olması sebebiyle Kocaeli Valiliğinden onaylı başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi.

İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda kutlama için düzenlenen etkinliğe katılan yetişkinlere ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bırakarak kutlama yaptı.

Anne Sibel Tekin, gazetecilere, Uras Ege'nin yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını belirterek, "Geride kalan günler çok zordu bizim için. Mücadele etmek daha kolaydı o karanlık günlerde. Bir umudumuz vardı, o umut için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

DMD hastası olan diğer çocukların da ilaca ulaşması temennisinde bulunan Tekin, "Emek veren herkesten Allah razı olsun. Artık evladıma korkmadan sarılabiliyorum, korkmadan bakabiliyorum." dedi.