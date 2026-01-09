Ürdün-AB Zirvesi'nde Gazze İçin Yardım Çağrısı

AMMAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda AB heyetiyle bir araya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, 8 Ocak 2026.

Ürdün ve Avrupa Birliği, perşembe günü Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 1. Ürdün-AB Zirvesi'nin ardından ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Gazze'ye insani yardım erişiminin artırılması çağrısında bulunularak iki devletli çözüme verilen destek yinelendi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)