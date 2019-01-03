Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto

- Ürdün'de hükümet karşıtı protestoAMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi.

- Ürdün'de hükümet karşıtı protesto



AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Vatandaşlar siyasette ve ekonomide reform istediklerini belirtti.

Ürdün'de hükümetin yetersiz ekonomi ve siyaset politikalarından şikayetçi olan yüzlerce kişi başkent Amman'da bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Hükümetin çalışmalarında reforma gitmesi için düzenlenen protestolara aktivistler, siyasi parti mensupları, sivil toplum örgütleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Protestolarda ayrıca hükümetin politik görüşlerinden dolayı tutukladığı kişileri serbest bırakması yönünde slogan atılarak düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı.

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