Son Dakika Haberleri: Ürdün'de İki Mayın Patladı: 3 Ölü, 6 Yaralı

Ürdün'de İki Mayın Patladı: 3 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Ürdün'ün Salt kentinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 mayın patladı.

Ürdün'de İki Mayın Patladı: 3 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Ürdün'ün Salt kentinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 mayın patladı. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısında bulunan Salt bölgesindeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir sebepten 2 mayın patladı. Patlamada aralarında çiftlik sahibi ve bir güvenlik görevlisinin bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonucu yaralananların tedavileri hastanelerde devam ederken, inceleme ve araştırma esnasında başka bir mayının daha patladığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Amman, Ürdün, Güncel
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