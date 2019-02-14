Ürdün'de İki Mayın Patladı: 3 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Ürdün'ün Salt kentinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 mayın patladı.
Ürdün
'ün Salt kentinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 mayın patladı. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ürdün'ün başkenti Amman
'ın batısında bulunan Salt bölgesindeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir sebepten 2 mayın patladı. Patlamada aralarında çiftlik sahibi ve bir güvenlik görevlisinin bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonucu yaralananların tedavileri hastanelerde devam ederken, inceleme ve araştırma esnasında başka bir mayının daha patladığı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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