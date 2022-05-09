Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki

09.05.2022 02:01
Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Muhammed ez-Zahravi, "İsrail, kutsal kentte hiçbir kanuni, tarihi ve dini meşruiyete sahip değildir.

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Muhammed ez-Zahravi, " İsrail, kutsal kentte hiçbir kanuni, tarihi ve dini meşruiyete sahip değildir." dedi.

Komisyon Başkanı Muhammed ez-Zahravi tarafından okunan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların İsrail tarafından alınacağına" ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Zahravi, bu türden açıklamaların tüm bölgede dini savaşlar çıkarmak için ateşlendiğine dikkati çekerek, Bennett'e iki milyar Müslüman'ın sabrını denemeyi bırakması çağrısı yaptı. Zahravi, açıklamaları, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi realitisine karşı yapılmış bir darbedir" şeklinde değerlendirdi.

İsrail Kudüs konusunda hiçbir hukuki ve tarihi meşruiyete sahip değil

Zahravi, İsrail'in bir sömürü işgal gücü olarak terör uyguladığını ve silahsız Filistin halkına karşı suç işlediğini ifade ederek, "İsrail, kutsal kentte hiçbir kanuni, tarihi ve dini meşruiyete sahip değildir." dedi.

144 dönüm alanlık Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlara aittir

Zahravi, Mescid-i Aksa'nın Ürdün Haşimi Krallığı vesayetinde olduğunu, ülkesinin buranın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine kati olarak karşı çıktığını vurgulayarak, "144 dönümlük alana sahip Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanların hakkıdır." dedi.

Dolaylı ya da direkt yürütülen tüm baskılara karşı koyduklarını dile getiren Zahravi, sözlerini "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti olarak kalacaktır." ifadesiyle sonlandırdı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett, dün "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağını" belirtmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İsrail: 'Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak' Son dakika haber: İsrail: 'Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak'

İsrail, Mescit, Kudüs, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü
00:54 Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı
00:22 Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 02:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement