Ürdün'den İsrail yargısının "Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait mülkle ilgili kararına" tepki

Ürdün, İsrail mahkemesinin, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait mülkle ilgili Ateret Cohanim Derneği lehine verdiği kararın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerce yönetilen Ateret Cohanim Derneğinin, "Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'nin Doğu Kudüs'ün Bab el-Halil bölgesindeki mülkünü ele geçirmesi yönünde verdiği kararı" kınadı.

Ebu'l Ful, İsrail Yüksek Mahkemesinin aldığı kararın sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, Ürdün'ün İsrail mahkemelerinin işgal altındaki Filistin toprakları ve Doğu Kudüs'teki yetkilerini tanımadığını kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesinde dün, Ateret Cohanim Derneğinin, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin mülkünü ele geçirmesine ilişkin 2017'de görülen davanın temyiz duruşması yapılmış, mahkeme Ateret Cohanim Derneği lehine karar vermişti.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi de itirazlarını reddeden mahkemenin verdiği kararın, "hukuka aykırı" olduğunu belirterek, tepki göstermişti.

Patrikhaneye ait olan ve Hristiyan hacılar için kullanılan Petra Oteli'nin bir kısmı 27 Mart akşamı Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilmişti.

Fanatik Yahudiler tarafından yönetilen Ateret Cohanim Derneği, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin nesillerdir yaşadığı evlerin Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, sık sık Filistinlileri mahkemeye veriyor.

İsrail mahkemeleri ise genellikle Ateret Cohanim lehinde karar vererek, işgali ve yasa dışı yerleşimi meşrulaştırıyor.