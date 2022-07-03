Ürdün hükümeti, 13 kişinin öldüğü Akabe Limanı faciasının soruşturmasını tamamladı

Ürdün hükümeti, Akabe Limanı'nda zehirli gaz dolu tankın vinçten düşerek patlaması sonucu 13 kişinin öldüğü 260 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp savcılığa sevk ettiğini açıkladı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye ve Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, Akabe Limanı faciasına ilişkin tamamlanan soruşturmayla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

İlgili komisyonun Akabe Limanı'nda yaşanan olaya ilişkin soruşturmayı sonuçlandırdığını söyleyen Ferraye, "Kullanılan metal telin kapasitesi yükün ağırlığına uygun değil. Bu da telin uzamasına, ardından da kopmasına yol açtı." dedi.

Ferraye, "Soruşturma sonucunda bu tür tehlikeli maddelerin yüklenmesinde, kamu güvenliği için gereken önlemlerin alınmadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.

Bakanlar Kurulunun onayıyla Akabe Limanlar İdare ve İşletme Şirketi ile Ürdün Denizcilik Komisyonu müdürlerinin görevden alındığını kaydeden Ferraye, bir grup şirket çalışanının da işlerine son verildiğini aktardı.

Ferraye ayrıca, tamamlanan soruşturma dosyasının başsavcılığa iletildiğini sözlerine ekledi.

Akabe Limanı faciası

Akabe Limanı'nda 27 Haziran'da yükleme sırasında vinçten düşen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 13 kişi hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Bişr el-Hasavne olayın ardından, İçişleri Bakanı Ferraye başkanlığında bir soruşturma komisyonu oluşturulması talimatı vermişti.