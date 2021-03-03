Ürdün, Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Ürdün, Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

03.03.2021 19:53
Ürdün, Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 37, Irak'ta 25, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 16 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 37, Irak'ta 25, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 16 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 37 kişinin öldüğünü, 5 bin 335 yeni vaka tespit edildiğini, 1638 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 793'e, vaka sayısının 407 bin 617'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 355 bin 781 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 25 kişi vefat etti, 5 bin 173 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 463 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 483'e, vaka sayısının da 708 bin 951'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 646 bin 619'a ulaştı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 692 kişinin enfekte olduğu, 1589 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1269'a, vaka sayısının 399 bin 463'e, iyileşenlerin sayısının ise 385 bin 587'ye çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Ürdün, Arap, Irak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ürdün, Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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