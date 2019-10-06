Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ürdün, gözaltına alınan iki vatandaşının serbest bırakılması için İsrail'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün vatandaşı Hiba Abdulbaki'nin 20 Ağustos, Abdurrahman Meri'nin de 2 Eylül'den beri uygunsuz koşullarda gözaltında tutulmasını protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu iki kişinin acilen serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.

Abdulbaki ve Meri'nin gözaltında tutulduğu yerin uygun olması, uluslararası hukuka ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun yasal prosedürlerin gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin güvenliklerinden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçiliğinin konuyla yakından ilgilendiği, Abdulbaki ve Meri'yi birden fazla gözaltında bulundukları yerde ziyaret ettiği aktarıldı.

İsrail, Abdulbaki'yi 20 Ağustos, Meri'yi de 2 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan İsrail'e giriş yaptıktan sonra gözaltına almıştı. Söz konusu kişilerin gözaltına alınma sebepleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.