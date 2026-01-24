Ürdün Ordusuna Yapısal Dönüşüm Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün Ordusuna Yapısal Dönüşüm Talimatı

24.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kral 2. Abdullah, Ürdün ordusunun üç yıl içinde yapısal dönüşüm stratejisi geliştirmesini istedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın orduya önümüzdeki üç yıl içinde "yapısal bir dönüşüm" oluşturulmasını amaçlayan kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatı verdiği belirtildi.

Krallık Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'ye bir talimat mesajı gönderdi.

Mesajda, "Sizlere, önümüzdeki üç yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerde yapısal bir dönüşüm sağlamak için kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatını veriyorum." ifadesi kullanıldı.

Bu talimatın, ordunun teknolojik gelişmelerin ve genişleyen operasyonel ortamın getirdiği mevcut ve gelecekteki tehditler, hızlı değişimler ve zorluklarla mücadele edebilmesi için verildiğini kaydeden 2. Abdullah, farklı operasyonel çevrelerdeki muharebe gereksinimlerini karşılamak için silahlı kuvvetlerin organizasyon yapısının güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı, stratejik caydırıcılığı sağlamak adına gerekli yetkinliğe, profesyonelliğe ve muharebe hazırlığına sahip, çevik, esnek ve yüksek kaliteli ordu yapısına erişmek istediğini vurguladı.

Gelişmiş teknolojinin savaş ideolojisinin merkezine entegre edilmesi ve savunma ve saldırı amaçlı siber operasyonlar alanının, yatırım yapılabilecek önceliklerden biri olarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden 2. Abdullah, insansız otonom sistemler ile yapay zekanın silahlı kuvvetlerin birliklerinin tüm seviyelerinde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ürdün Kralı ayrıca, Tasarım ve Geliştirme Merkezi'nin rolünün de "ileri savunma teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretiminde bir merkez" haline gelecek şekilde yeniden yapılandırılması talimatını verdi.

Söz konusu talimatların, Silahlı Kuvvetlere bağlı fonların ve şirketlerin hükümet ve yönetimde en yüksek mesleki standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılması için net adımların onaylanmasını da içerdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Ordusuna Yapısal Dönüşüm Talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: Ürdün Ordusuna Yapısal Dönüşüm Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.