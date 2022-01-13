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Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor - Son Dakika

Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor

13.01.2022 11:43
Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor

Ürdünlü yetenek Muhammed Kusaym es-Sayahin, kalem veya kağıt kullanmadan duyduğu bir metnin kaç harften oluştuğunu anında söyleyebiliyor ve saniyeler içinde yaptığı hesaplamalarla da dikkati çekiyor.

Ürdünlü yetenek Muhammed Kusaym es-Sayahin, kalem veya kağıt kullanmadan duyduğu bir metnin kaç harften oluştuğunu anında söyleyebiliyor ve saniyeler içinde yaptığı hesaplamalarla da dikkati çekiyor.

Yaklaşık 8 yıl önce Arap ülkelerini kapsayan bir yetenek programında ismini duyuran 50 yaşındaki Sayahin, Ürdün'de "Harflerin babası" olarak anılıyor.

Sayahin, sahip olduğu yeteneği ve zaman içinde bunu nasıl geliştirdiğini AA muhabirine anlattı.

Arapça metinleri dinleyerek harf sayısını söylüyor

Ürdünlü yetenek, Arapça kelimelerde 300 harfe kadar uzayan bir metnin okunmasının ardından kağıt veya kalem kullanmadan anında kaç harften oluştuğunu söyleyebildiğini ifade etti.

Sayahin, Arapça ve İngilizce metinleri dinleyerek, Türkçe'nin yanı sıra Fransızca, Rusça ve İtalyanca metinleri ise gözle izleyerek saniyeler içinde kaç harften oluştuğunu aktarabildiğini belirtti.

Yeteneğini sayılarda da sergiliyor

Metinler üzerinde sergilediği bu yeteneği daha da geliştirmeye çalıştığına işaret eden Sayahin, "Yaptığımın başkasında olmadığını ispatlamak istedim. Bu sebeple son yıllarda sayılar dünyasına da girdim. Bunu da hassas hesaplama işlemleri ile matematiksel oyunlar üzerinden gerçekleştirdim." dedi.

Karşılaştığı herkesi yeteneğiyle etkilemeye çalışan Sayahin, yanında doğum tarihini dillendiren bir kişinin sadece bir saniye içinde yıl-ay-gün olarak kaç yaşında olduğunu söyleyerek, hesap makinesi veya bilgisayarı aratmadığını ifade ediyor.

Bu konuda hayli iddialı olan Sayahin, yeteneğiyle teknoloji mucitlerini yenebileceğini ileri sürüyor.

Kuran-ı Kerim'in matematiksel mucizesi üzerinde çalışmak istiyor

Kuran-ı Kerim'in matematiksel mucizesi üzerinde de çalışmalar yapan Sayahin, "Adiyat", "Zariyat", "Mürselat" ve "Naziat" gibi sürelerde "yemin ayetlerini" oluşturan harflerin sayısında benzerlik olduğunu belirtti.

Bahsi geçen surelerde yer alan yemin ayetlerinin her birisinin 13 harften oluştuğuna dikkati çeken Sayahin, "Bu ayetlerde ortaya çıkan 13 sayısı Rabbani bir sır olabilir. Nitekim bu ayetlerde at ve savaşlardan söz ediliyor." ifadelerini kullandı.

Tefsir alimlerine de bu ayetlerin üzerinde durmaları çağrısında bulunan Sayahin, Kuran-ı Kerim'in matematiksel mucizesi üzerinde tefsir alimlerinin yapacağı çalışmalara katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girme arzusu

Halihazırda 50 yaşında olan Sayahin, bu alandaki yeteneğini 36 yıl önce tarih dersinde fark ettiğini ancak yetkililerden kendisini destekleyecek kimseye ulaşamadığını anlattı.

Ürdünlü yetenek ayrıca, yeteneğini sergilemesi için kendisini destekleyecek ülke adına Guinness Rekorlar Kitabı'na girme girişiminde de bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor
Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor
Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor
Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor

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Togo Cumhuriyeti, Kuran-ı Kerim, Ürdün, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ürdünlü yetenek, harf ve sayılardaki maharetiyle teknolojik cihazlarla yarışıyor - Son Dakika
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