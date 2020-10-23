Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor

23.10.2020 20:17

Antalyalı ev hanımları, el emeği ürünlerini Kepez Belediyesi'nin kurduğu "El Emeği Çarşısı"nda satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Antalyalı ev hanımları, el emeği ürünlerini Kepez Belediyesi'nin kurduğu "El Emeği Çarşısı"nda satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kepez Kent Meydanı'nda kurulan "El Emeği Çarşısı"nda aile ekonomilerine katkı sağlamak ve emeklerini kazanca çevirmek isteyen kadınlar biraraya geldi.

Kepez ilçesinin farklı bölgelerindeki pazarlarda satış yapan kadınların talebi üzerine kurulan çarşı, Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'nin projelerinden biri olarak hayata geçirildi.

Kadınların sosyal hayat içerisinde aktif rol alabilmesi ve ekonomik kazanç elde edebilmelerini amaçlayan Kepez Belediyesi, kadınlara yönelik pazarların sayısını artırarak kadınların kendilerine uygun bölgelerde alıcıyla buluşmalarına katkı sağlıyor.

Pazarda 70 kadın yer alıyor

Kadınların evlerde, kooperatiflerde ürettiği ürünlerin sergilendiği çarşıda, 50'si kooperatif üyesi 70 kadın tarafından stant açılıyor.

El yapımı oyuncak bebeklerden tablolara, dantelden iğne oyasına, örgüden nakış işlerine, takıdan çeyizlik ve hediyelik eşyalara kadar bir çok ürünün yer aldığı çarşı, hem kadınların el becerilerini değerlendirmelerini sağlıyor hem de ekonomik gelir kaynağı oluyor.

El Emeği Pazar'ı çarşamba ve perşembe günleri kuruluyor.

Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor
Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor
Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor
Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor

Kepez Belediyesi, El Emeği, Kadın, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üreten kadınlar evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

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