Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu - Son Dakika

Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu

15.11.2020 11:41
Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sokak ekonomisini canlandırarak girişimci ruha sahip kadınları örgütleyebilmek adına adımlar attıklarını belirterek, "Sokak ekonomisi yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası haline gelmiştir" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sokak ekonomisini canlandırarak girişimci ruha sahip kadınları örgütleyebilmek adına adımlar attıklarını belirterek, "Sokak ekonomisi yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası haline gelmiştir" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Ayferi Tuğcu ile yönetim kurulu üyelerini, Kadın Üretici Pazarında ağırladı. Başkan Tarhan, global sokak ekonomisi kapsamında Mezitlili kadınların rolünün konuşulduğu programda, kadın üretici pazarlarının kurulmasından günümüze kadar yaşanan süreci anlattı. Mezitli'de kadınların her alanda üretimin içerisinde yer aldığını vurgulayan Tarhan, "Mezitli'de kadınlara yönelik çalışmalarımızın Türkiye için örnek rol model olması gerektiğini düşünüyoruz. Mezitli'de kadının özgürleşebilmesi için öncelikle ekonomik bağımlılıktan kurtulması gerektiğine inanarak yola çıktık. En önemli hedefimiz, üreten kadınların kazanabilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunması amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yaptık. Kırsalda yaşayan kadınlarımızı kente çekmek ve kaynaşmayı sağlamak için kadın üretici pazarlarını faaliyete soktuk. Kentte üreten kadınlarımıza kazandırabilmek için ise üretici kadın kooperatifimizin kurulmasına öncülük ettik. Sanat Çarşısı, Örgü Evi, Gönüllü Evleri gibi projelerimizle de kadınlarımızın üretimlerinin sosyal projelere katkı sunmasını sağladık" dedi.

Sokak ekonomisini canlandırarak girişimci ruha sahip kadınları örgütleyebilmek adına adımlar attıklarını belirten Tarhan, "Mezitli için kadın dostu kent tabiri artık hafif kalmaya başladı. Mezitli üreten kadınların ellerinde şekillenen bir kent artık. Kırsalda ya da kent merkezinde üretmek isteyen her kadına imkan sunuyoruz. Sokak ekonomisi yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Mikro ölçekli tarımsal üretim için büyük bir fırsattır. Özellikle düşük maliyeti ve çalışma rahatlığı acısından istihdama da büyük katkı sunmaktadır. Kent içerisinde tarımsal üretim yapılabilmeye olanak sağladığımız için son derece de çevrecidir" diye konuştu. - MERSİN

Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu
Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu
Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu

Neşet Tarhan, Mezitli, Türkiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar         
10:53
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak         
22:47
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 11:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei