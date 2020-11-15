Üretici kadınlar 'sokak ekonomisi' modeli oldu - Son Dakika

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sokak ekonomisini canlandırarak girişimci ruha sahip kadınları örgütleyebilmek adına adımlar attıklarını belirterek, "Sokak ekonomisi yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası haline gelmiştir" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Ayferi Tuğcu ile yönetim kurulu üyelerini, Kadın Üretici Pazarında ağırladı. Başkan Tarhan, global sokak ekonomisi kapsamında Mezitlili kadınların rolünün konuşulduğu programda, kadın üretici pazarlarının kurulmasından günümüze kadar yaşanan süreci anlattı. Mezitli'de kadınların her alanda üretimin içerisinde yer aldığını vurgulayan Tarhan, "Mezitli'de kadınlara yönelik çalışmalarımızın Türkiye için örnek rol model olması gerektiğini düşünüyoruz. Mezitli'de kadının özgürleşebilmesi için öncelikle ekonomik bağımlılıktan kurtulması gerektiğine inanarak yola çıktık. En önemli hedefimiz, üreten kadınların kazanabilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunması amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yaptık. Kırsalda yaşayan kadınlarımızı kente çekmek ve kaynaşmayı sağlamak için kadın üretici pazarlarını faaliyete soktuk. Kentte üreten kadınlarımıza kazandırabilmek için ise üretici kadın kooperatifimizin kurulmasına öncülük ettik. Sanat Çarşısı, Örgü Evi, Gönüllü Evleri gibi projelerimizle de kadınlarımızın üretimlerinin sosyal projelere katkı sunmasını sağladık" dedi.

Sokak ekonomisini canlandırarak girişimci ruha sahip kadınları örgütleyebilmek adına adımlar attıklarını belirten Tarhan, "Mezitli için kadın dostu kent tabiri artık hafif kalmaya başladı. Mezitli üreten kadınların ellerinde şekillenen bir kent artık. Kırsalda ya da kent merkezinde üretmek isteyen her kadına imkan sunuyoruz. Sokak ekonomisi yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Mikro ölçekli tarımsal üretim için büyük bir fırsattır. Özellikle düşük maliyeti ve çalışma rahatlığı acısından istihdama da büyük katkı sunmaktadır. Kent içerisinde tarımsal üretim yapılabilmeye olanak sağladığımız için son derece de çevrecidir" diye konuştu. - MERSİN