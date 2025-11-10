Üretici Pazarı'nda Renkli Etkinlikler ve yazar Yekta Kopan ile Söyleşi - Son Dakika
Üretici Pazarı'nda Renkli Etkinlikler ve yazar Yekta Kopan ile Söyleşi

10.11.2025 09:30
Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, haftada bir düzenlenen Üretici Pazarı etkinliğinde Yekta Kopan kitabını tanıttı, çocuklar için tiyatro gösterimi ve el sanatları atölyesi yapıldı. Şef Ramazan Adsız bayat ekmekten tirit kebabı tarifini paylaştı.

(İZMİR) - Üretici ve tüketiciyi haftada bir gün aracısız şekilde buluşturan Üretici Pazarı, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde renkli etkinliklere sahne oluyor. Pazar tezgahlarının yanı sıra söyleşi ve atölyelerin de yer aldığı pazar çocukları da mutlu ediyor.

Üretici Pazarı'nda bu hafta yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, uzun zamandır en çok satanlar listesinde yer alan "Belki Yaz Erken Gelir" kitabının söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yer alan Toprak Okulu'nda gerçekleşen söyleşide, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kültür sanat ve tarıma önem veren bir belediye başkanı olduğunu belirten Kopan, "Filiz Başkan kendi başkanlığı döneminde Selçuk'un çok daha kapsamlı bir kent olduğunu anlattı. Sizler artık İstanbul'dan da sesi duyulan bir kentin sakinlerisiniz. Bu imza günü için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Belki Yaz Erken Gelir" kitabını beklemek üzerine düşündüğü bir dönemde yazdığını belirten Kopan, "Edebiyat üzerine yapılan konuşmaları değerli ve anlamlı buluyorum. Belki Yaz Erken Gelir, benim bekleme kavramı üzerine yoğunlaştığım dönemin öykülerinden, eserlerinden oluşan bir kitap. Bir kitap üzerine çalışırken bir ana temanın üzerine yoğunlaşıyorum. Öyküler birbirinden elbette bağımsız oluyor ama hepsinin duygusunun bir yere doğru yürümesini istiyorum" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Yekta Kopan kitabını okurları için imzaladı.

Çocuklar için tiyatro ve atölye

Üretici Pazarı'nda çocuklar hayal güçleri ile yeteneklerini birleştirdi. Dekoratif El Sanatları Atölyesi'nde bu hafta çocuklar Atatürk objelerini boyadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatilini tiyatro oyunu ile ödüllendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Uçan Pelerin Kukla Tiyatrosu, "Kanatlı Ağaç" adlı oyunu Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde çocuklar için sergiledi.

Ramazan Adsız'dan tirit kebabı

Üretici Pazarı bu hafta da yerel lezzetleri katılımcılarla buluşturdu. Efes Selçuk Gastronomi ve Aşçılar Derneği Başkanı Şef Ramazan Adsız, düzenlenen atölyede bayat ekmekten tirit kebabı yemeğinin tarifini katılımcılarla paylaştı.

Üretici Pazarı, pazar günleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Yekta Kopan, Gastronomi, Edebiyat, Efes, Son Dakika

