Üretilen el sanatı eserler görücüye çıktı - Son Dakika

Üretilen el sanatı eserler görücüye çıktı

EDİRNE - Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nin (TRAKDOSK), Interreg IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü "Haskova ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" amacıyla "Edirne El Sanatları Fuarı" açıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi kervansarayda açılan "Edirne El Sanatları Fuarında", ziyaretçiler el sanatlarının yapılışını ve ustaların ürettiği eserleri yakından görme fırsatı buldu.

Edirne'den 11 sanatçı, usta ve esnafın katılım sağladığı fuarda, misk meyve sabunu, minyatür talika ve fayton, Edirnekari, sim sırma, tel kırma, iğne oyası ve kurdele nakışı, tezhip, minyatür, kıspet, deri ürünler, Çini ve hediyelik ürünler yer aldı.

"Haskova ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" projesiyle, Bulgaristan ve Türkiye'deki el sanatları ve antika pazarlarındaki turistik ürünlere odaklanılması, yenilik ve gelişme eğilimleri göz önünde bulundurularak incelenmesi, yerel düzeyde ilgililere eğitimler vermek, Haskovo ve Edirne bölgesindeki el sanatları ve antika işletmelerini tanıtmak ve pazarlamak hedefleniyor.