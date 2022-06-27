Üretimi duran Passat, tekrar doğuyor!

İlk olarak 1967 yılında, yani 55 yıl önce üretimine başlanan Passat'ın bu yıl itibariyle hem ABD hem de Avrupa'da üretimi durdu. Türkiye'de ise 2023 yılına kadar devam edileceği açıklandı. Fakat artık yeni model gelmeyecek. Bunun yerine Volkswagen, tamamen elektrikli altyapıyla doğan ID.Aero modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Volkswagen ID.Aero modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor!

Volkswagen, ilk olarak Çin'de üretmeyi ve piyasaya sürmeyi planladığı yeni ID.Aero modeli hakkında bazı sevindirici gelişmeleri paylaştı. İlk olarak bu otomobilin bir konsept araç olarak kalmayacağı ve 2023'ün ikinci yarısında Asya pazarında satışa çıkacağı söylendi.

Türkiye'de ise 2024 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Zira Passat'ın da aynı yıl içerisinde üretimi tamamen durdurulacak. Otomobilin genel hatları ve tasarımına baktığımızda ise Passat'ın elektriklisi gibi hissettirdiğini söyleyebiliriz.

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5 metre uzunluğundaki aracın dış tasarımına baktığımızda, yumuşak geçişlere sahip sportif hatları olduğunu görüyoruz. 22 inçlik devasa jantları ise zaten büyük hacimli olan otomobilin iyice kalıplı durmasını sağlıyor.

Ön tarafı ise kaputtan çamurluğa kadar adeta bir yunusun başını anımsatıyor. Bunun da sürtünme katsayısının 0.23 olmasına fayda sağladığını söyleyebiliriz. Teknik özellik tarafında ise henüz belirsizlikler devam ediyor. Fakat 620 km'ye ulaşan bir menzili olduğu biliniyor.

Son olarak, otomobilin konsept versiyonu ID.Aero olarak anılıyor olsa da piyasaya çok daha farklı bir isimlendirmeyle çıkabileceğini belirtelim. Fakat beklenti, şirketin ID.5 – ID.6 isimlendirmesi devam ettirerek satışa sunacağı yönünde.

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