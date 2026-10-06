Üretken yapay zekâ, ERP uygulama eforunu %40’a kadar azaltabilir - Son Dakika
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Üretken yapay zekâ, ERP uygulama eforunu %40’a kadar azaltabilir

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Üretken yapay zekâ, ERP uygulama eforunu %40’a kadar azaltabilir
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Yapay zekâ ERP, CRM ve diğer kurumsal yazılım dönüşümlerinde hazırlık ve uygulama işlerini hızlandırırken, kapsamın nasıl doğrulandığı ve uygulamanın nasıl fiyatlandığı da yeniden gündeme geliyor. MindDX, Türkiye’de kullanıma sunduğu dijital dönüşüm platformuyla gerçek ihtiyacı uygulama öncesinde doğrulamayı, tasarım, uygulama ve kabul sürecini kanıt ve insan onayıyla yönetmeyi hedefliyor. Lansman kapsamında ilk 10 firmaya Assess hizmetinde yüzde 50 indirim sunuluyor.

Küresel yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG), üretken yapay zekânın kurum çapındaki ERP uygulama eforunu yüzde 20 ila 40 azaltabileceğini tahmin ediyor. BCG, yapay zekâ ile kazanılan kapasitenin erken keşif ve hazırlık aşamalarına aktarılmasının belirsizlik ve riski azaltabileceğini belirtiyor. Kurumsal yazılım projelerindeki bu hızlanma, işletmelerin danışmanlık ve uygulama hizmetlerinde gerçekte neye ödeme yaptığı konusunu da yeniden gündeme taşıyor. MindDX, 1 Ekim 2026’da Türkiye’de kullanıma sunduğu MindDX Dijital Dönüşüm Platformu ile ERP, CRM ve diğer kurumsal yazılım dönüşümlerinde önce gerçek ihtiyacın ve kapsamın doğrulanmasını, ardından uygulamanın bu doğrulanmış kapsam üzerinden sabitlenmiş fiyatla yönetilmesini amaçlıyor.

Kurumsal yazılım yatırımlarında lisanslar, modüller, uygulama süresi ve toplam bütçe teklif aşamasında görülebilirken gerçek iş kapsamı aynı netlikte olmayabiliyor. Excel ile yürütülen süreçler, manuel onaylar, veri sorunları, entegrasyon ihtiyaçları ve yıllar içinde normalleşen istisnalar uygulama başladıktan sonra ortaya çıktığında tasarım, iş yükü, takvim ve bütçe yeniden gündeme gelebiliyor.

MindDX CEO’su Serhan Oralp, “Kurumsal yazılım dönüşümünde görünmeyen bir ihtiyaç uygulama başladıktan sonra tasarımı, iş yükünü ve bütçeyi değiştirebiliyor. Biz fiyatı kapsamı bilmeden sabitlemiyoruz. Önce hangi işin neden yapılacağını, nelerin kapsamda olduğunu ve başarılı teslimatın nasıl kabul edileceğini doğruluyoruz. İşletmenin satın alması gereken, danışmanın zamanı değil, çalışan ve ölçülebilir bir sonuç” açıklamasını yapıyor.

Üretken yapay zekâ, ERP uygulama eforunu %40’a kadar azaltabilir
MindDX CEO’su Serhan Oralp

Kapsam uygulamadan önce doğrulanıyor

MindDX Dijital Dönüşüm Platformu, dönüşümü Assess (Değerlendir), Implement (Hayata Geçir) ve Transform (Dönüştür) olmak üzere üç aşamada ele alıyor. Assess aşamasında işletmenin mevcut durumu, süreçleri, ihtiyaçları ve riskleri incelenerek doğrulanmış kapsam oluşturuluyor. Yeni sistem yatırımlarında hangi ihtiyacın standart çözümle karşılanabileceği, hangi noktada uyarlama veya geliştirme gerektiği ve başarılı teslimatın hangi kabul kriterleriyle ölçüleceği uygulama başlamadan önce görünür hale getiriliyor.

Doğrulanmış kapsamın uygulamaya taşınması istendiğinde Implement devreye giriyor. Bu aşamada tasarım, gerekli uyarlama ve geliştirmeler, testler, kullanıcı kabulü ve eğitim kontrollü biçimde yürütülüyor. Uygulama teklifi, kapsam doğrulandıktan sonra doğrulanmış kapsama göre sabit bedelli olarak hazırlanıyor. Canlıya geçişin ardından Transform aşaması süreçlerin ölçülmesi, desteklenmesi ve sürekli iyileştirilmesine odaklanıyor.

Agentic AI dönüşüm zincirinde görev alıyor

MindDX Dijital Dönüşüm Platformu’nda üretken yapay zekâ bilgiyi toplamak, karşılaştırmak ve eksik ya da çelişkili kanıtı görünür hale getirmek için kullanılıyor. Agentic AI yaklaşımında ise tanı, keşif, tasarım, eğitim ve doğrulama görevlerinde uzmanlaşmış yapay zekâ ajanları dönüşümün farklı adımlarında görev alıyor. İnsan onayından geçen çıktı, izlenebilir biçimde bir sonraki aşamanın girdisine dönüşüyor.

Tasarım aşamasında doğrulanmış kapsam konfigürasyon gereksinimlerine, geliştirme spesifikasyonlarına ve firmaya özgü test ve kullanıcı kabul senaryolarına dönüştürülüyor. Kritik kapsam, tasarım, fiyatlama, uygulama ve kabul kararlarında insan kontrolü korunuyor.

Serhan Oralp, yapay zekânın dönüşümdeki rolünü “Yapay zekâ güçlü bir hızlandırıcı, ancak hızlandırıcının kendi başına yönü yok. Bizim hedefimiz daha hızlı karar değil, daha erken netlik. Yapay zekâ taslak üretir, kanıt destekler, insan karar verir” sözleriyle değerlendiriyor.

Lansmana özel ilk 10 firmaya yüzde 50 Assess indirimi

MindDX Dijital Dönüşüm Platformu’nun çözüm ekosistemi Odoo ERP, abas ERP, Zoho CRM, Pipedrive CRM ve Freshworks’ün Freshdesk ve Freshservice ITSM gibi kurumsal yazılım platformlarına uzanıyor. Şirket, yeni ERP, CRM, ITSM ve diğer kurumsal yazılım ekosistemlerini de kanıt, izlenebilirlik ve insan onayı yaklaşımıyla platforma eklemeyi hedefliyor.

Platform ilk aşamada Türkiye pazarında kullanıma sunuldu. Lansman kapsamında 31 Ekim tarihine kadar başvuran ilk 10 firmaya Assess hizmetinde yüzde 50 indirim sağlanacağı açıklandı. Kampanyanın kapsamı ve katılım koşulları, MindDX ile iletişime geçilerek öğrenilebiliyor.

MindDX’in 2027 büyüme planında çözümün iş ortakları aracılığıyla uluslararası pazarlara taşınması yer alıyor. Şirket, KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar kurumların kurumsal yazılım dönüşümlerini daha ölçülebilir ve kontrollü bir çalışma modeliyle yönetmeyi hedefliyor.

Dijital DönüşümYapay ZekaYapay ZekaTürkiyeYazılımSon Dakika

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