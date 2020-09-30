Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor - Son Dakika

Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, baba mesleği olan turşuculuğu sürdüren Yasin Öztürk (45), yumurtadan balığa, sebze ve meyvelere kadar 128 çeşit turşu üretiyor.

Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor, System.String[]
ORDU'nun Perşembe ilçesinde, baba mesleği olan turşuculuğu sürdüren Yasin Öztürk (45), yumurtadan balığa, sebze ve meyvelere kadar 128 çeşit turşu üretiyor. Öztürk'ün çeşit çeşit turşuları, müdavimlerinden yoğun rağbet görüyor.

Perşembe'deki Hoynat Adası yakınında kurduğu tesiste birbirinden lezzetli çeşit çeşit turşular yapan Celal Öztürk, 'Vonalı Celal' markasıyla kısa sürede ününü yurt dışına kadar duyurmayı başardı. Babası Celal Öztürk'ten turşuculuğu öğrenen Yasin Öztürk ailesiyle kendi tesislerinde, balık, hamsi, yumurta, erik, melocan, kara yemiş, kara lahana, fasulye gibi sebzeden meyveye 128 çeşit turşu yaptı. Öztürk'ün çeşit çeşit turşuları yok satıyor.

Turşulara büyük talep olduğunu ve talebi karşılayamadıklarını belirten Öztürk, "Turşuculuk benim baba mesleğim. Elimizden geldiğince baba mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. 128 çeşit turşu var. Sebze ve meyve gibi her türlü bitkiden turşu yapılıyor. Haşlanmış yumurtadan turşu yapıyoruz ama onun ömrü 15 gün ama bunun haricinde Karadeniz'de fasulye ve salatalık turşusu meşhur. Onun haricinde bitkilerimiz var. Sakarca, melocan, kaldirik gibi turşularımız var. Karadeniz'de bitki çeşidi fazla. Elimize turşu yapılabilecek bir bitki geçtiğinde hemen turşusunu yapıyoruz. Kendimiz ilk önce deniyoruz. Olunca da müşterilerimize de sunuyoruz" diye konuştu.'HAMMADDEMİZ ÜZÜM VE HAM ERİK'Turşularında sirke yerine ham erik ve üzüm suyu kullandıklarını belirten Öztürk, "Turşularımızda sirke yerine ham üzümün suyunu kullanıyoruz. Üzüm bulamadığımız zamanlar sirke kullanıyoruz ama bizim turşularımızın ana maddesi üzüm ve ham eriktir. Turşuya talep fazla. Turşu ve turşu suyunun bağışıklığı güçlendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle il dışından ve yurt dışından turşularımıza yoğun bir talep var. Telefonlar geliyor ama sıvı bir ürün olduğu için gönderemiyoruz" dedi.'TAFLAN VE KİRAZ TURŞUSUNU EKSİK ETMEYİN'Sabah kahvaltılarında vatandaşlara sofralarından taflan ve kiraz turşusunu eksik etmemeleri tavsiyesinde bulunan Öztürk, "Karadenizliler taflan ve kiraz turşusunu bilirler. Taflan ve kiraz turşusunun kavurmasını sabahları kahvaltıda yiyebilirler. Taflan zaten bilinen bir ilaç. Balığın salamurası ise kendi suyunda oluyor. Şu anda biz palamut ve hamsinin salamurasını yapıyoruz. Balık salamurası kanlı balıktan oluyor. Beyaz etli balıktan salamura olmaz. Karadeniz'de hamsi, uskumru, palamut olduğu için biz sadece bunları yapıyoruz ama torik, tombik balığı gibi kanlı balık çeşitlerinde de salamura yapılabiliyor" şeklinde konuştu.SALGINDA TALEP ARTTI

Koronavirüsten korunmak için uzmanlar tarafından sirke ve tuzun iyi geldiği yönündeki açıklamalar üzerine turşuya olan talebin arttığını da kaydeden Öztürk, "Çoğu bilim adamı içerisindeki sirke ve tuzdan dolayı turşunun, koronavirüsten korunmak için iyi geldiğini açıklamasının ardından, turşuya talep arttı" ifadelerinde bulundu.


- Ordu
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor
Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor

Perşembe, Taflan, Ordu, Baba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 08:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Gözaltındaki HDP'li Belediye Başkanı Bilgen, Kars'a kayyum atanmazsa istifa edecek Bilim insanlarına göre 'Burnu açıkta bırakmak, maske takmamakla eş' Son Dakika! Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dağa çarparak düştü Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada!
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Borsa İstanbul'da yeni pazar yapısı yarından itibaren devreye alınıyor Borsa İstanbul'da yeni pazar yapısı yarından itibaren devreye alınıyor         
13:13
Son Dakika: Tüm Türkiye'de toplu taşıma ve konaklamada HES kodu zorunluluğu getirildi Son Dakika: Tüm Türkiye'de toplu taşıma ve konaklamada HES kodu zorunluluğu getirildi         
13:01
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü         
12:12
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Baba, öz kızının yanında müstehcen videolar izledi! Anne savcılığa koştu Baba, öz kızının yanında müstehcen videolar izledi! Anne savcılığa koştu         
12:04
Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek         
11:50
Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor         
11:39
Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti         
11:31
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı         
11:02
Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı         
10:49
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı         
10:20
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 14:49:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürettiği 128 çeşit turşu, yok satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei