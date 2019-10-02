Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Özel İdare Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru'yu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktürk, " Bugün İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan ve uzun yıllardır belediyecilik hizmetinin içinde olan Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. 15 yıl boyunca görev yaptığı belediye başkanlığı görevinin ardından Özel İdare Genel Sekreterliğine de tecrübesiyle hizmet verecek olan Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'da ziyaretlerinden dolayı Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkür ederken birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi.



Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk daha sonra ise günün anısına Genel Sekreter Kamil Duru'ya kilim hediye etti. - NEVŞEHİR