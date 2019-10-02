Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti

1 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Özel İdare Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru'yu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktürk, " Bugün İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan ve uzun yıllardır belediyecilik hizmetinin içinde olan Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. 15 yıl boyunca görev yaptığı belediye başkanlığı görevinin ardından Özel İdare Genel Sekreterliğine de tecrübesiyle hizmet verecek olan Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'da ziyaretlerinden dolayı Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkür ederken birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi.


Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk daha sonra ise günün anısına Genel Sekreter Kamil Duru'ya kilim hediye etti. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Kamil Duru, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi
TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Meclis Başkanı Şentop'tan Faruk Çelik'e yanıt: 50+1 sistemi doğrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 15:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]