"Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir" - Son Dakika

"Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir"

20.02.2021 11:46

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, pandeminin sona ermesiyle birlikte insanların bireysel veya küçük gruplarla seyahat etmeyi planladığını bunun için de ilk akla gelen yerin Kapadokya bölgesi olacağını söyledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, pandeminin sona ermesiyle birlikte insanların bireysel veya küçük gruplarla seyahat etmeyi planladığını bunun için de ilk akla gelen yerin Kapadokya bölgesi olacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte bölgeye gelecek olan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, pandeminin sona ermesiyle birlikte insanların tatil için ilk aklına gelecekleri yerin Kapadokya bölgesi olacağına inandıklarını ifade etti. Aktürk, "Malumuz üzere 2020 yılının Mart ayından beri tüm dünyayı etkisini altına alan pandemi ile mücadele etmekteyiz. Bölgemizde bu anlamda vakalarla mücadele ettik. Ama şimdi görüyoruz ki vakalarımız ciddi oranda azalmaya başladı. Çin'den gelen aşılarımızla birlikte ilk etapta sağlık çalışanlarımız, takvime uygun bir şekilde şuan belli kronik hastalıkları bulunanlar ve yaş gruplarımızla devam ediyor. Ben inanıyorum ki Nisan ayının sonunda Türkiye'de yüzde 50 oranında aşılama olacaktır. Bu noktada hükümetimiz gerekli kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracak. Sonrasında ise ciddi manada Ürgüp'ümüz, Kapadokya bölgemiz yeniden turizmde canlılığı kazanacağına inanıyorum. Bu manada da bizim Ürgüp'ümüz Kapadokya bölgemizin en yoğun yatak kapasitesine sahip bir ilçesidir. ve insanlarımızın da bundan sonra bireysel turizme, küçük gruplarla seyahat edebilme düşüncesiyle Türkiye'de ilk akla gelen yer olan Kapadokya bölgesini ciddi oranda tercih edeceklerine inanıyorum. Bizler nitelikli tesislerimizle ve tesislerimizin kaliteli personelleriyle o insanları ağırlamak için bölgemizde sabırsızlanıyoruz. Hazırlıklarımızı yerel yönetim olarak belediye hem de özel sektörlerimizde hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah yaz ayında da biz belediye olarak bölgemize tüm dünyaya daha iyi tanıtma anlamında festivallerimiz, etkinliklerimiz, konserlerimizi düzenleyerek bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"Her yıl 7 buçuk milyon turist bekliyoruz"

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin 2019 yılında pik yaptığı turizm sezonun üzerine koyarak ilerleyeceğine inandığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2023 yılına kadar her yıl 7 buçuk milyon turisti bölgemize ağırlama hedefinde olduklarını söyledi. Aktürk, "Biliyorsunuz Kapadokya bölgemizde özel simge olan yerleri var. Ören yerlerimiz var. Üç güzellerimizde bizim Ürgüp'ümüzün simge yerlerinde bir tanesidir. Bölgeye gelen her insanın istinasız buraya gelip fotoğraf çekindiği bir yer. Ben inanıyorum ki pandemi öncesinde çok pik yapmış bir Kapadokya turizmi vardı. 2021 yılı ile birlikte çok yoğun turist ağırlayacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar her yıl 7 buçuk milyon insan ağırlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

-İHA-

Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir
Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir
Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir
Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir
Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir
Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir
Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir

Mehmet Aktürk, Kapadokya, Türkiye, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Pandemi sonrası herkes Kapadokya'yı tercih edecektir' - Son Dakika


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