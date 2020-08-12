Ürgüp Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile Hizmet İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik arasında imzalanan iş sözleşmesine göre Ürgüp Belediyesinde sendika üyesi çalışanların ücretlerine ve sosyal haklarına birinci ve ikinci yıllar için %12 oranında zam yapıldı.

Ürgüp Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 01.07.2020-30.06.2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Ürgüp'e yakışır hizmetleri yerine getirme noktasında en önemli paydaşlarımız arasında olan çalışanlarımızın alın terinin karşılığını yeterli ve zamanında vermenin önemini fırsat buldukça vurguluyoruz. Bu doğrultuda Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde de çok zorlanmadık. Çünkü bizler alın terinin karşılığının tam olarak ve zamanında verilmesi inancını taşıyan bir inanca sahibiz. Hizmet İş Sendikası üyesi çalışanlarımıza birinci ve ikinci yıllarda %12+%12 oranında zam yapılması konusunda sendikamızın değerli temsilcileriyle anlaştık ve sözleşmemizi imzaladık. Sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Şube sekreteri Feyyaz Ünal ve belediye işçileri katıldı. - NEVŞEHİR